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Пентагон не подтверждает ликвидацию Аль-Багдади

Пентагон не подтверждает ликвидацию лидера ИГ
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Пентагон не подтверждает ликвидацию главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра Аль-Багдади, но будет рада, если это подтвердится, заявил РИА Новости представитель американского военного ведомства.
"На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения", — сказал представитель Пентагона.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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