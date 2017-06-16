На новейшем авианосце США возникли проблемы

На самом новом и самом дорогостоящем в истории США авианосце возникли первые проблемы. В частности, сообщается о трудностях с запуском и приемом истребителей, пишет издание Bloomberg. Отмечается, что авианосный корабль Gerald R. Ford был передан Военно-морским силам США совсем недавно - 31 мая этого года.

В документах, оказавшихся в распоряжении журналистов, указывается, что стоимость системы приема истребителей возросла в три раза с трехсот миллионов долларов до почти миллиарда, что связано с необходимостью исправить технические неполадки.

Также сообщается, что авианосец не может обеспечивать запуск истребителей F/A-18, с полностью заправленными дополнительными топливными баками, находящимися под крыльями. Отмечается, что это может существенно снизить эффективность истребителей в бою.

Стоимость судна достигает 31 миллиарда долларов.