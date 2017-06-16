Вашингтон заявил о приверженности минским соглашениям

«Мы остаемся привержены минским соглашениям. Различные стороны подписали его, так что мы продолжаем призывать эти стороны уважать эти договоренности. Мы не удовлетворены прогрессом и выполнением соглашения. Мы глубоко озабочены эскалацией и насилием в Донбассе», — сказала она.

Нойерт добавила, что США «не видят результатов минских соглашений, которые хотелось бы видеть».

В то же время представитель Госдепа отметила, что если стороны придут к какой-либо договоренности сами по созданию другого механизма, и он будет успешным, то США будут готовы это поддержать.

Нойерт указала, что «не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план» урегулирования ситуации на Украине.

Минские соглашения — документ, направленный на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украине. Он был принят лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в феврале 2015 года по итогам переговоров в «нормандском формате».