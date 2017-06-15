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Маккейн: Сенат США сделал подарок российскому ВПК
Сенатор Джон Маккейн резко раскритиковал принятие Сенатом США поправки в законопроект о санкциях в отношении России и Ирана, касающейся вывода НАСА из-под действия ограничительных мер. «Это подарок российскому военно-промышленному комплексу», - сказал сенатор, отметив, что лоббисты, выступавшие за «продолжение и углубление» сотрудничества по российским ракетным двигателям были всегда, передает «Интерфакс».
Перед этим Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях. По словам авторов поправки, она обеспечивает США «непрерывное продолжение освоения космоса», а отказ от поправки повлек бы за собой «прекращение ряда проектов НАСА».
Накануне сообщалось, что сенаторы США проголосовали за включение поправки о санкциях против России в законопроект о мерах против Ирана. Речь идет об ограничении на сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней вместо нынешних 90 дней.
Напомним, жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180.
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