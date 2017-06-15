Маккейн: Сенат США сделал подарок российскому ВПК

Перед этим Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях. По словам авторов поправки, она обеспечивает США «непрерывное продолжение освоения космоса», а отказ от поправки повлек бы за собой «прекращение ряда проектов НАСА».

Накануне сообщалось, что сенаторы США проголосовали за включение поправки о санкциях против России в законопроект о мерах против Ирана. Речь идет об ограничении на сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней вместо нынешних 90 дней.

Напомним, жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180.