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Марин Ле Пен лишилась парламентского иммунитета
Европейский парламент принял решение лишить лидера "Национального фронта" Марин Ле Пн парламентского иммунитета. Об этом сообщает BFM TV.
Как говорится в заявлении Европарламента, данное решение было принято в ходе пленарного заседания в Страсбурге в четверг 15 июня.
Отмечается, что с подобным предложением к Европарламенту обратилась прокуратура Франции, которая обвиняет политика в фиктивном назначении сотрудников на должности парламентских помощников.
Марин Ле Пен является членом Европарламента с 2004 года.
Ранее Ле Пен призвала провести "Ялтинскую конференцию" по борьбе с терроризмом.
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