Марин Ле Пен лишилась парламентского иммунитета

Как говорится в заявлении Европарламента, данное решение было принято в ходе пленарного заседания в Страсбурге в четверг 15 июня.

Отмечается, что с подобным предложением к Европарламенту обратилась прокуратура Франции, которая обвиняет политика в фиктивном назначении сотрудников на должности парламентских помощников.

Ранее Ле Пен призвала провести "Ялтинскую конференцию" по борьбе с терроризмом.