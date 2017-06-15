Главные события четверга

Путин провел «Прямую линию»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа. За это время глава государства успел ответить на 73 вопроса.

"Это спекуляция": ушел ли глава Ставрополья в отставку после эфира с Путиным?

После обращения на «Прямую линию» с главой государства жительницы села Краснокумское Георгиевского района Ставрополья Валентины Саковской, пострадавшей от наводнения, в СМИ и соцсетях появились слухи о том, что якобы губернатор края Владимир Владимиров подал в отставку.

Скончался актер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни, сообщила « Комсомольская правда » со ссылкой на друга актера. Алексей Баталов родился в 1928 году.

Россияне оплатят отмену роуминга в Европе

Европейский союз отменил плату за роуминг на территории 28 стран, назвав это важным шагом на пути создания безграничного диджитал-пространства. Эксперты считают, что это может привести к повышению цен на услуги связи при поездке за рубеж граждан РФ.

В Малайзии потерпел крушение военный самолет

Фото: аккаунт Rjuna Rjuna в Facebook

В четверг, 15 июня, учебный истребитель Hawk-108 Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение примерно в 50 км от авиабазы в городе Куантан. Об этом сообщает Straits Times.

Названа сумма, которую Россия потеряла из-за санкций

Антироссийские санкции США привели, по оценкам Госдепа , к падению ВВП России на 1%, при этом, при этом эффект от санкций обоюдоострый: по оценкам ООН , РФ потеряла от них 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, — 100 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

В аэропорту Брюсселя произошел крупный пожар

Международный аэропорт Брюсселя полностью блокирован с утра четверга из-за пожара, сообщила телерадиокомпания RTL

В «Мегафоне» извинились за «малолетних дегенератов»