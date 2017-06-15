Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Сенат защитил от санкций сотрудничество России и NASA
Фото: риа новости
Сенат США поддержал поправку, согласно которой новые американские санкции не должны касаться сотрудничества России и NASA.
Как отмечает ТАСС, за такое решение проголосовали 94 сенаторов, 6 выступили против.
Согласно поправке, «ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов» на поставки Россией технологий и услуг для проведения NASA или Минобороны США космических запусков.
14 июня американский сенат одобрил поправку, предусматривающую расширение санкций в отношении России.
Оставить комментарий