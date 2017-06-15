Минобороны России: США могут использовать РСЗО для ударов по сирийским войскам

HIMARS в Афганистане, 2014 год.

Минобороны России заявили, что переброшенные США установки РСЗО HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского города Ат-Танф могут быть использованы для нанесения ударов по подразделениям сирийских войск.

«Силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГ ИЛ* вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что размещение РСЗО должно быть согласовано с правительством.

Накануне СМИ сообщили, что американские военные передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня HIMARS.

* «Исламское государство», ИГ (ИГИЛ) — запрещённая в России террористическая организация.