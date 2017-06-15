Финские ВВС перехватили и сфотографировали российский Ту-160

Российские стратегический бомбардировщик Ту-160, бомбардировщик Су-24, самолеты-разведчики А-50, Ил-22 и истребители Су-27 и Су-34 совершили полеты над акваторией Балтийского моря, сообщили в четверг ВВС Финляндии. На сайте также опубликованы фотографии российских самолетов, которые сделаны с финского истребителя F/A-18. Утверждается, что повышенный уровень активности военной авиации наблюдается над международными водами Финского залива и Балтийского моря в последние дни. Фотографии указанных российских самолетов сделаны 14 и 15 июня.

Недавно в Сети также появилось видео с моментом перехвата американского бомбардировщика российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой. Инцидент произошел 9 июня, причем в Пентагоне заявили, что перехват был обычным и безопасным.