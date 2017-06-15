"Благодарен, что судьба предоставила возможность иметь такого друга, который искренне и с нескрываемой симпатией относится к Белоруссии. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и "всепогодна", - говорится в тексте поздравления.

Также Лукашенко подчеркнул, что под мудрым руководством Си Цзиньпина Китай уверенно идет к осуществлению "китайской мечты" о возрождении нации, формирует новый облик великой державы.

С 13 по 16 мая Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Китай.