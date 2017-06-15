Член республиканской партии США получила письмо с угрозами после ранения конгрессмена

Представитель республиканской партии США Клаудия Тинни получила электронное письмо, в котором содержались угрозы, сообщает телеканал CNN

"В электронном письме, полученным Тинни, содержалось следующее: "Один есть, осталось 216", - рассказал представитель Тенни.

Отмечается, что угрозы республиканке поступили после того, как накануне в Александрии, штат Вирджиния, неизвестный ранил из огнестрельного оружия конгрессмена США от Республиканской партии Стива Скализа.

Ранее сообщалось, что Стив Скализ находится в критическом состоянии после получения огнестрельного ранения.