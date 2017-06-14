СМИ: Оргкомитет Евровидения по итогам конкурса должен заплатить ещё около $5,5 млн

Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2017», прошедшего в Киеве, должен выплатить ещё около $5,5 млн по 250 договорам.

«По состоянию на 12 июня 2017 года оплату ожидали более 250 договоров на сумму более 142 миллионов гривен», — цитируют «Украинские новости» сообщение оргкомитета.

Отмечается, что в настоящее время оргкомитет продолжает работать над выполнением всех обязательств перед партнёрами, контрагентами, работниками и готовит финальный отчёт проекта.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» состоялся в мае в Киеве.