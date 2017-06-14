Asahi Shimbun: российское иследовательское судно вызвало раздражение в Японии

Японские власти, засекшие российское океанографическое судно на своей территории, напомнили Москве, что у неё нет права на проведение исследовательских работ без соответствующего разрешения. Как сообщает The Asahi Shimbun, действия России вызвали у Токио «особое негодование», поскольку японцы ещё надеются на сближение и урегулирование «территориального спора» по Южным Курилам.

Токио требует, чтобы Россия прекратила направлять свои океанографические суда в японскую исключительную экономическую зону без соответствующего разрешения, сообщает The Asahi Shimbun.

Японские власти утверждают, что засекли российское судно на своей территории к северу от острова Хоккайдо. Как заявил 13 июня министр иностранных дел страны Фумио Кусида, 5 июня посольству России в Токио напомнили, что Москва не вправе «проводить научные исследования или разведку природных ресурсов на территории исключительной экономической зоны Японии или в районе её континентального шельфа без предварительно заключённого на это соглашения или разрешения».

Как отмечается, патрульные береговой охраны Японии увидели, как российское судно «протягивает что-то похожее на кабель» в водах к северу от мыса Соя на острове Хоккайдо. Подобные действия со стороны Москвы «вызвали особое негодование» у японского правительства, которое надеется на сближение с Россией и разрешение «территориального спора» по Южным Курилам.

«Такое впечатление, что мы каждый день играем с Россией в перетягивание каната», — пожаловался один из высокопоставленных госслужащих.

The Asahi Shimbun подчёркивает: Токио заранее проинформировал Москву, что та территория, на которой она планирует проводить свои океанографические исследования к западу от Сахалина, близко граничит с японской исключительной экономической зоной. Однако российские учёные всё равно начали свою работу. Когда японцы потребовали её прекратить, судно покинуло их территорию. Однако официального ответа относительно того, что же является объектом исследования, Москва до сих пор так и не дала.