Ради разрыва с Россией Украина займется переделкой пушек

Разрыв с российско-советской традицией на Украине затронул даже танковые пушки. Киев пообещал в долгосрочной перспективе перевести орудия своих танков на стандарт НАТО калибра 120-мм. Ради реализации этой идеи Украине придется потратить на только гигантское количество денег, но и решить массу чисто технологических проблем. Кабинет министров Украины в среду утвердил основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период. Как передал корреспондент агентства «Интерфакс» , премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых на заседании без обсуждения.

В проекте решения говорится, что развитие системы вооружения в долгосрочной перспективе будет происходить эволюционным путем и основываться на общемировых тенденциях развития вооружения: развитии современных средств разведки, связи и защиты информации, автоматизированного управления; роботизированных, автономных и дистанционно управляемых образцов.

В частности, в долгосрочной перспективе планируется перевести на стандарт НАТО калибра 120-мм танковые орудия, автомат заряжания этих орудий и боеприпасы к ним. Кроме того, кабмин планирует создание оперативно-тактического ракетного комплекса и его серийное производство для ВСУ.

Наиболее интересным из этих планов является намерение поставить новые пушки на все украинские танки.

«Технически это осуществимо, - пояснил газете ВЗГЛЯД российский военный эксперт Виктор Мураховский . - Например, российская промышленность показывала экспортные образцы своих танков, в том числе оснащенных 120-мм пушкой». Он подчеркнул: «Если говорить о конструкции орудия, то оно может быть исполнено в той же конструктивной схеме, что и 125-мм пушка Д-81, которая стоит сейчас на танках советской разработки».

Собеседник объяснил, в чем особенности перехода на другой калибр пушки: «Главная сложность, что на Западе 120-мм калибра танковые боеприпасы являются унитарными, то есть гильза и сам снаряд выполнены как единое целое, а все советские пушки калибра 125 мм рассчитаны на раздельное заряжание, то есть отдельно снаряд, отдельно нагнетательный заряд, сгорающий причем».

Мураховский отметил: «Украине придется полностью переделать производство соответствующих танковых боеприпасов, перекомпоновать конструкцию танка – боевое отделение, места укладки снарядов. В этом случае либо придется совершенно другой конструкции делать автомат заряжания, либо вообще танк другой компоновки с заряжающим с соответствующими расходами на новую конструкцию». Нужно будет изменять и сами производственные мощности, указал эксперт.

«Это потребует очень серьезных вложений. Если они возьмут готовое западное оборудование и Запад передаст им технологию – это одни деньги, если они будут разрабатывать все с нуля и технологическое оборудование сами создавать – совсем другие, гораздо большие. В любом случае речь пойдет о миллиардах долларов», - подчеркнул Мураховский.

Как известно, 125-мм орудия устанавливались на всех советских и российских танках, начиная с модели Т-64А. Если изначально ресурс орудия составлял около 600 выстрелов, то со временем ресурс удвоился благодаря совершенствованию технологий производства. По оценке военных экспертов, 125-мм боеприпасы соответствуют уровню «потенциального противника» 20-летней давности.

Что касается 120-миллиметровых орудий, то они имеют большую историю, которая уходит в XIX век. В 1892 году Российский императорский флот принял на вооружение 120-мм пушку французского изобретателя Канэ. В наше время боеприпасы калибра 120 мм стали стандартом для стран-членов НАТО. Впрочем, в современной России для экспорта были разработаны и 120-мм орудия, M-393 и M-395, тоже совместимые с боеприпасами НАТО. Эти орудия предлагаются для модернизации танков Т-62 и Т-72.

Хотя Украина обладает огромными запасами советской техники, она все же пытается создавать новые вооружения. Не всегда удачно. Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля под Авдеевкой трое военнослужащих ВСУ погибли от разрыва нового 120-мм миномета «Молот» киевского завода «Маяк». Но орудия украинских танков, включая и новейшие БМ «Оплот», по-прежнему имеют «советский» калибр 125-мм.

«Хотеть, как говорится, не вредно, обещать – не значит жениться, - отметил эксперт. - На мой взгляд, сегодня об этом бессмысленно говорить, поскольку, напомню, украинцы не могут на протяжении нескольких лет уже выполнить контракт на поставку танков, вооруженных 125-мм пушкой, Таиланду в незначительном количестве». «А если говорить о переходе на калибр 120 мм, то в короткие сроки это возможно только, если им западные страны поставят такие орудия и боеприпасы. Своими силами? Не вижу даже в обозримой перспективе таких возможностей у украинской промышленности», - подытожил собеседник.

Остается добавить, что собственного производства ключевой механической детали для пушек - стволов - на Украине не существует. Точнее, украинские власти заявляли об успешном развертывании в стране «новой отрасли промышленности», однако качество производимых стволов в итоге оказалось столь катастрофически низким, что данный эксперимент пришлось прекратить.