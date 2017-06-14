Порошенко приехал в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко посетил Донбасс и заявил, что страна «останется беззащитной», если власти отменят силовую операцию и не дадут военным права «действовать адекватно в условиях агрессии».

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — сказал он. Также Порошенко заявил, что он поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, который «базируется на условиях, закрепленных минскими договоренностями» и предусматривает ряд мер по возврату территорий Киеву.