Киев нашел способ заблокировать поставки европейцам угля с Донбасса

Минэнерго угля Украины попросило МИД страны предупредить восемь стран о риске нелегальных поставок из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В письме Минэнергоугля предложило направить информацию о том, как идентифицировать уголь из ДНР и ЛНР, в посольства в Турции, Нидерландах, Испании, Молдове, Болгарии, Бельгии, Польше и Румынии. В свою очередь власти этих стран должны, как полагают украинские чиновники, информировать местные порты и таможню.

Как отмечает агентство, письмо было подготовлено Минэнерго по предложению компании ДТЭК Рината Ахметова . Крупнейший на Украине угольный холдинг с марта текущего года не контролирует расположенные в непризнанных республиках предприятия. В письме, в частности, говорится, что незаконно добытый уголь указанных предприятий вывозится в Россию и в дальнейшем поступает в другие страны.

В мае 2017 года Минэнергоугля Украины обратилось в фискальную службу страны с просьбой конфисковать уголь из Донбасса.

В апреле президент Украины Петр Порошенко анонсировал возможность конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В марте поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

С февраля Украина живет в режиме чрезвычайного положения, вызванного дефицитом антрацита.