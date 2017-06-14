США развернули в южной Сирии системы залпового огня

Американские военные перебросили на свой опорный пункт Ат-Танф в Сирии дальнобойные реактивные системы залпового огня. Об этом Reuters сообщили два разведывательных источника, специализирующихся на Ближнем Востоке.

Источники уточнили, что речь идет о системах HIMARS, которые «существенно усилят американский военный потенциал в районе».

Район Ат-Танф в южной Сирии, на границе с Ираком, уже несколько раз становился предметов конфликтов между Сирией, США и Россией. Там находится тренировочный лагерь сирийской оппозиции и база, регулярно используемая силами американского и британского спецназа для действий против боевиком-исламистов.

Ранее, 6 июня, авиация Международной коалиции нанесла в районе Ат-Танф удар по ополчению, союзному официальному правительству в Дамаске. 18 мая аналогичный удар был нанесен по конвою сирийских правительственных сил и их союзников.

За год до этого, в июне 2016 года, российские самолеты Су-24М дважды атаковали базу Ат-Танф. Американское командование заявило о безуспешных попытках установить связь с российскими военными. В ответ на это в Минобороны России заявили, что ответственность за нахождение военнослужащих западной коалиции «в районах применения авиации ВКС России лежит исключительно на их военном руководстве».

HIMARS представляют собой универсальные ракетные системы, которые, в зависимости от конфигурации, могут применять либо 227-миллиметровые реактивные снаряды (шесть единиц, дальность 45 или до 70 километров для разных типов боеприпасов), либо оперативно-тактические ракеты ATACMS (дальность до 300 километров).