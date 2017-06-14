В Польше испугались потери украинских гастарбайтеров из-за отмены виз с ЕС

Отмена виз с Европейским союзом может повлиять на отношение украинских гастарбайтеров к Польше – теперь эта страна может стать лишь пересадочным пунктом на пути к рынку труда в Западной Европе, пишет Gazeta Wyborcza. Как отметил глава «Работодателей Поможа» Збигнев Цановецкий, отмена виз для украинцев стала первым шагом к тому, чтобы они стали выезжать на работу на Запад. Он отметил, что там украинцы заработают больше денег, чем в Польше, «и к тому же не будут сталкиваться с выходками на национальной почве и физическими нападениями», передает ИноТВ.

Украинский консул в Гданьске Лев Захарчишин отмечает, что хотя Польша всегда была для Украины ближе по менталитету, чем другие страны ЕС, обострившиеся в последнее время антиукраинские настроения способны повлиять на решение украинских рабочих.

Захарчишин заявил, что отмена виз между Евросоюзом и Украиной становится угрозой для польской экономики, потому что украинцы получили упрощенные процедуры для передвижения с целью заработка в страны «старого» ЕС.

Со своей стороны директор воеводской биржи труда в Гданьске Йоанна Витковская подчеркивает, что Польше не хватает инструментов и программ, которые могли бы помочь убедить украинцев оставаться работать в этой стране. Она отметила, что украинцы соглашаются в Польше на такую работу, которую сами граждане этой страны выполнять не хотят.

При этом Gazeta Wyborcza отмечает, что вопрос, связанный с украинскими гастарбайтерами, больше волнует польских предпринимателей, нежели правительство страны.

Безвизовый режим между ЕС и Украиной начал действовать с 11 июня. Украинцам разрешено совершать туристические и деловые поездки, однако права на работу в Европе соглашение не предоставляет.