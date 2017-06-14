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Тиллерсон допустил разрешение конфликта на Украине вне Минских соглашений
США не хотят приковывать себя к Минским договоренностям, украинский конфликт можно урегулировать и другим путем, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от «Минска», но достигающей цели, заложенные в «Минске», - передает слова Тиллерсона ТАСС.
Отметим, что прежняя администрация США во главе с Бараком Обамой называла Минские соглашения безальтернативными.
Этого же мнения ранее официально придерживалась и новая администрация Белого дома. Так, вице-президент США Майкл Пенс на встрече с главой МИД Украины Климкиным заявил, что наилучшим способом продвижения к миру в Донбассе являются Минские соглашения.
Чуть позже президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Минские соглашения работают, и единственной альтернативой им может быть отказ Киева от Донбасса, что, по его словам, неприемлемо.
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