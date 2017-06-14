Опрос выявил главного конкурента Порошенко на выборах

«Моделирование второго тура выборов президента Украины дало следующие результаты: в паре Порошенко и Тимошенко 24% поддерживают действующего главу государства, 32% — лидера ВО «Батькивщина», 30% не будут участвовать в таких условиях, 14% не определились», — говорится исследовании.

Если бы во второй тур выборов вышли Порошенко и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко , 27% респондентов проголосовали бы за действующего главу государства, 23% - за лидера «радикалов». В случае, если бы пару составляли Порошенко и один из лидеров «Оппозиционной партии» Юрий Бойко , то действующий президент победил бы с результатом 28% против 26% у Бойко. Данные опроса свидетельствуют, что 38% граждан Украины не верят, что кто-либо из нынешних политиков способен остановить вооруженный конфликт на востоке страны. Однако 8% украинцев такими политиками считают Порошенко и Тимошенко. Идею роспуска Верховной рады и проведения досрочных выборов поддерживает 52% граждан Украины. Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшие дни, то в Раду попали бы восемь партий. «Батькивщина» Тимошенко набрала бы 13,2% голосов, «Блок Петра Порошенко – Солидарность» - 11,3%, «Оппозиционный блок» - 10,4%, «Радикальная партия» - 8,9%, партия «За жизнь» Вадима Рабиновича – 8,2%, «Гражданская позиция» - 7,6%, «Самопомощь» - 7,1%, праворадикальная «Свобода» - 6,4%. В социологическом исследовании, проводившимся с 19 по 25 мая, приняли участие 2 тысячи человек. Президентские выборы на Украине пройдут в 2019 году. На предыдущих президентских выборах 25 мая 2014 года бизнесмен Пётр Порошенко одержал победу с результатом 54,7% голосов. Выборы проходили на фоне вооружённого конфликта в Донбассе.