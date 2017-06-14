В Киеве обеспокоились меняющимся демографическим составом Крыма

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука обвинил Россию в том, что она меняет демографическую ситуацию в Крыму. Заявление чиновника опубликовала пресс-служба ведомства.

«Россия завозит большое количество кадровых военных. Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза — искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо», — сказал Тука.

В январе украинский министр по делам беженцев Вадим Черныш рассказал, что Киев готовит план по реинтеграции полуострова в состав страны. По его словам, стратегия предусматривает оказание жителям Крыма административных услуг и предоставление им возможности дистанционно получать украинское образования.

Крым воссоединился с Россией после проведенного весной 2014 года референдума. На нем большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита. В Москве со своей стороны утверждают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.