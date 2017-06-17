Куба заявила о намерении продолжать диалог с США

Правительство Кубы сообщило, что намерено продолжать уважительный диалог с США и сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес. Кроме того, власти острова считают, что решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Гаваны является шагом назад в американо-кубинских отношениях, передает ТАСС

«Новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа и рода доказано на протяжении почти семи десятилетий»,— говорится в заявлении кубинского правительства. Власти Кубы отмечают, что необходимые изменения, как это было в 1959 году, будут сделаны самим кубинским народом.

Ранее президент США Дональд Трамп представил обновленную политику в отношении Кубы.США собираются ввести ограничения для американцев, собирающих посетить Кубу, и запретить деловое сотрудничество с кубинскими военными. При этом отмечается, что президент не собирается закрывать американское посольство в Гаване.