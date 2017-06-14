Одесские радикалы составили список нежелательных музыкантов из России и Украины

Бывший лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко опубликовал в Facebook список российских и украинских музыкантов, концерты которых назвал нежелательными. Среди артистов — киевская группы «Грибы», «Каспийский груз» и рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко ).

В список «нежелательных гостей» попали исполнители из Украины, выступавшие в России, и российские музыканты, устраивавшие концерты в Крыму. Националист также указал ближайшие даты мероприятий артистов, запланированные в Одессе.

9 июня радикалы вместе со Стерненко попытались сорвать концерт народной артистки Украины Ирины Билык в Одессе из-за ее выступлений в Крыму. Националисты провоцировали сотрудников правоохранительных органов и посетителей концерта, кидались в них яйцами и выкрикивали оскорбления.

В мае одесские радикалы пригрозили сорвать выступление украинского музыканта Ивана Дорна и устроили беспорядки на концерте певицы Светланы Лободы

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.