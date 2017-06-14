Увядшая хризантема

В Японии такого еще никогда не было. Живой, пусть и не совсем здоровый, император публично просит парламент и правительство отпустить его на покой, разрешив отречься от трона. Народ не против, но грустит: император Акихито для многих стал символом послевоенной Японии. Чем грозит Хризантемовому трону нынешнее положение дел — разбиралась «Лента.ру»

235 голосов за, ни одного против, торжественное объявление: «Закон принят!», глубокий поклон главного секретаря кабинета министров Ёсихиды Суги, курировавшего прохождение законопроекта. Так 9 июня Япония, позволив императору Акихито отречься от Хризантемового трона, сделала первый шаг по дороге, ведущей в новую эпоху. Предположительно, эта эпоха начнется в январе 2019 года — после того, как в декабре 2018-го Акихито сложит с себя монарший титул.

«Я осознаю важность того, что этот закон получил одобрение почти 100 процентов законодателей: это означает, что практически весь народ его поддерживает», — констатировал спикер нижней палаты Тадамори Осима. Неделей раньше документ прошел палату представителей — при одобрении почти всех депутатов. Лишь двое членов Либеральной партии воздержались, пояснив, что не считают нужным принимать специальный закон ради отречения императора.

Простые японцы, как свидетельствуют опросы, восприняли решение парламента позитивно — более 85 процентов респондентов высказались за то, чтобы позволить императору уйти на покой. В конце концов, 83-летний Акихито, страдающий раком простаты и перенесший тяжелую операцию на сердце, сам попросил об этом: в телеобращении к нации он объявил, что состояние здоровья не позволяет ему должным образом исполнять свои обязанности.

Для большинства населения планеты ничего особенного не случилось — просто пожилой человек уходит на покой. Но для Японии это настоящее потрясение: ничего подобного там не происходило уже 200 лет.

Были времена, когда японские императоры считали отречение обычным способом передачи власти наследнику.

Японский императорский дом за свою историю пережил множество взлетов и падений. В VII-VIII веках вожди одного из кланов объединили страну и стали ее полновластными правителями, заодно утвердив в качестве государственной религии синтоизм с культом верховной богини солнца Аматэрасу. Императоры Японии были одновременно неограниченными сюзеренами и первосвященниками, возводя свой род к Дзимму — прапраправнуку богини. Поколения японцев рождались и умирали, зная, что их страной правит прямой потомок божества, владеющий тремя великими сокровищами — священными зеркалом, мечом и яшмовым ожерельем.

Все изменилось в XIII веке, когда власть в свои руки взяли сёгуны — талантливые полководцы, представители влиятельных родов. Императору было позволено царствовать, но не править. Его фигура сохраняла сакральное значение, однако всем в стране заправляли сёгуны.

В эту эпоху японские императоры, как правило, либо умирали молодыми, либо отрекались от престола. Для таких случаев существовал специальный титул — «дайдзё тэнно», «император, уступивший трон». Чаще всего бывшие властители уходили в буддийские монахи, остаток жизни посвящая попыткам достичь просветления. Или удалялись в специально построенные для них дворцы и усадьбы, где жили в формальном затворничестве, активно влияя на политику. Всего в японской истории насчитывается 62 «дадзё тэнно».

Так продолжалось до 1868 года, когда императоры при помощи части дворянства, недовольной правлением сёгунов и надеявшейся возвыситься в случае переворота, вернули себе власть. Это событие получило название Реставрации Мэйдзи. Сёгунат был ликвидирован, прямое императорское правление восстановлено. Права императора, формально прописанные в конституции, по сути, были безграничны. Император был главой исполнительной власти и верховным главнокомандующим, мог распускать парламент или принимать законы в обход него. Во время Второй мировой войны император — человек и синтоистский первосвященник — стал для японцев символом безграничной веры в победу. С его именем солдаты поднимались в самоубийственные банзай-атаки, а камикадзе направляли свои самолеты на вражеские корабли. Но священное имя не спасло Японию от поражения.

«Связи между Нами и Нашим народом всегда строились на взаимном доверии и привязанности и не зависят от каких-то легенд и мифов. Они не определяются ложным представлением о том, что император будто бы обладает божественной природой, а японский народ превосходит прочие расы и предназначен для мирового господства».

С этими словами император Хирохито обратился к своим подданным 1 января 1946 года. Япония лежала в руинах, оккупировавшие страну американцы всерьез рассматривали вопрос о полном упразднении императорской власти. В итоге было решено ограничиться публичным отрицанием монарха своей божественной природы.

По поводу этой речи, получившей название «Декларация о человеческой природе», ведутся споры уже более 70 лет. Американцы рассматривают ее как признание того, что император — обычный человек и не происходит от богини Аматэрасу. По мнению большинства японцев, Хирохито просто объявил, что он — не божество.

Как бы то ни было, по конституции 1947 года глава государства превратился в живой символ страны, потеряв право вмешиваться в государственные дела (именно поэтому нынешний император не может просто отречься от престола — ему сперва необходимо получить одобрение парламента и правительства). В тексте основного закона осталось много лазеек, позволяющих императору практически в любой момент заблокировать решение правительства или парламента. Но главное — согласно конституции, император исполняет свои функции пожизненно.

Всеми этими лазейками император — ни прежний, ни нынешний — не воспользовались ни разу.

Император Акихито, хотя и правит лишь с 1989-го, — настоящее олицетворение послевоенной Японии. Он рос под присмотром американской воспитательницы, благодаря которой выучил английский и познакомился с западной культурой.

В 1959 году наследный принц женился на Митико Сёде — дочери бизнесмена-мукомола, происходившего из семьи простолюдинов. Много веков подряд японские императоры женились лишь на аристократках. История юного принца, бросившего вызов замшелым традициям во имя любви, покорила сердца японцев. Образцовая семейная пара, они сами воспитывали детей, не отдавая гувернерам. Митико собственноручно готовила им завтраки в школу, регулярно наносила визиты родителям мужа.

После того, как стало известно о желании отречься, корреспонденты BBC провели опрос на улицах Токио. Люди говорили о царствующем императоре в основном добрые слова и признавались, что с трудом представляют себе жизнь без него. Их можно понять: будущее Хризантемового трона сейчас висит на волоске.

Согласно ныне действующей конституции, преемник императора может избираться лишь из мужчин, наследующих по мужской линии. Мало того, что женщины не имеют права занимать трон — выйдя замуж за простолюдина, они теряют право на титул. Именно так и произошло с дочерью Акихито Саяко и его внучкой Мако.

У императора два сына — старший Нарухито и младший Фумихито, но только один внук — 10-летний Хисахито. Ему и должен отойти Хризантемовый трон, если Нарухито внезапно не обзаведется наследником, что очень маловероятно: ему сейчас 57 лет, его супруге Масако — 53. При нынешнем порядке передачи трона слишком велик шанс на то, что непрерывная линия прервется: Хисахито — единственный наследник мужского пола в третьем поколении, и если у него не будет сыновей, то династия закончится.