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Штраф, арест, тюрьма: на Украине будут наказывать за "надругательство" над языком
Фото: www.vesti.ru
На Украине могут ввести наказание за "надругательство" над украинским языком. Нарушителей будут штрафовать, арестовывать, кроме того, они могут получить тюремный срок до трех лет. Так, если работники правоохранительных органов, врачи или учителя попадутся на том, что разговаривали на русском языке, они будут обязаны заплатить от 3 до 7 тысяч гривен. Чиновники будут обязаны сдавать экзамены на грамотность.
Верховная рада готовит проект о "доминировании" украинского языка во всех сферах: на него будет переведено 90 процентов фильмов, все государственные сайты, телепрограммы и радиопередачи. Издательства обяжут публиковать на украинском не менее половины тиража, сообщает ТАСС. Следить за исполнением нового закона будет специально созданная госкомиссия.
Ранее украинский парламент одобрил введение языковых квот для ТВ: 75 процентов эфирного времени украинских каналов должна занимать украинская речь. Петр Порошенко подписал данный закон в начале июня 2017 года.
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