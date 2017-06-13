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Премьер Черногории поблагодарил Трампа за грубость
Премьер-министр Черногории Душко Маркович поблагодарил американского президента Дональда Трампа за грубость. Глава США оттолкнул председателя правительства балканского государства на саммите НАТО. Слова Марковича передает издание Politico.
«Я должен сказать, что я очень благодарен, что этот случай, так сказать, имел место. Потому что он принес Черногории известность», - заявил Маркович.
Маркович добавил, что не придал никакого значения случаю и назвал поведение Трампа «естественным». Инцидент произошел в Брюсселе 25 мая на кратком саммите НАТО, когда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вел лидеров стран-участниц к месту встречи. Действия Трампа попали на видео, которое впоследствии стало хитом интернета. Пользователи социальных сетей раскритиковали поведение президента США.
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