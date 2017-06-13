Премьер Черногории поблагодарил Трампа за грубость

Премьер-министр Черногории Душко Маркович поблагодарил американского президента Дональда Трампа за грубость. Глава США оттолкнул председателя правительства балканского государства на саммите НАТО . Слова Марковича передает издание Politico

«Я должен сказать, что я очень благодарен, что этот случай, так сказать, имел место. Потому что он принес Черногории известность», - заявил Маркович.