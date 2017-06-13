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РФ обсуждает с США возврат дипсобственности
Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении российским дипломатам дипсобственности на территории США. С таким заявлением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Его слова передает ТАСС.
«Над чем мы (США – прим. Рамблер) сейчас работаем с ними (Россией – прим. Рамблер) в этих переговорах, так это обсуждение того, при каких условиях мы возобновим их доступ к (данной недвижимой – прим. Рамблер) собственности в целях организации отдыха. Мы эту собственность у них не отбирали, она все еще им принадлежит», - заявил Тиллерсон.
Своё заявление Тиллерсон сделал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США. В конце декабря 2016 года власти США арестовали дипсобственность России, расположенную в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорке. Речь идет о посольских жилых комплексах. Руководство страны назвало арест собственности реакцией на «притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей». Кроме того, Белый дом выслал из США 35 российских дипломатов и ввел новые санкции в отношении как физических, так и юридических лиц из России. В администрации бывшего американского президента Барака Обамы объяснили данное решение «вмешательством Москвы в выборы главы государства». В Кремле все обвинения называют беспочвенными.
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