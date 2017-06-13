РФ обсуждает с США возврат дипсобственности

ТАСС Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении российским дипломатам дипсобственности на территории США. С таким заявлением выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон . Его слова передает

«Над чем мы (США – прим. Рамблер) сейчас работаем с ними (Россией – прим. Рамблер) в этих переговорах, так это обсуждение того, при каких условиях мы возобновим их доступ к (данной недвижимой – прим. Рамблер) собственности в целях организации отдыха. Мы эту собственность у них не отбирали, она все еще им принадлежит», - заявил Тиллерсон.