Стоун: Трампу не удаётся перезагрузить отношения с Россией, так как его «припёрли к стенке» спецслужбы США

Президент США Дональд Трамп «припёрт к стенке» американскими спецслужбами, поэтому ему не удаётся восстановить отношения с Россией. Об этом заявил режиссёр Оливер Стоун

«Господин Трамп полностью припёрт к стенке. С другой стороны, господин Путин (в фильме. — RT) в какой-то момент говорит, что политика США, похоже, не меняется, меняются лишь президенты. У президента Обамы могли быть планы по «перезагрузкам» и, возможно, либерализации американской политики по войне с терроризмом и тому подобное, но он не смог ничего добиться», — сказал Стоун в интервью РИА Новости . По его мнению, в США есть «глубокое государство», настоящая власть и руководство, которое управляет страной и принимает решения.

«У них, похоже, исключительная власть, которой у них не было, когда я был моложе. Они выросли до чудовищных размеров. Я думаю, это они специально создали столько проблем с Россией. Я думаю, они приперли Трампа к стенке. Ему никак невозможно «перезагрузить» отношения с Россией, даже если бы он бы хотел этого», — считает режиссёр.

Стоун также заявил, что Путин готов к диалогу с США.