Чехия хочет выйти: ЕС занялся саморазрушением

Чехия, протестуя против проекта ЕС по расселению беженцев, формально одержала победу, отстояв свои позиции и даже доведя ситуацию до разговоров о выходе из Евросоюза, хотя такой шаг сделать ей не под силам. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что пришло время готовиться к выходу страны из состава Евросоюза.

"Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского Союза. Это единственный путь, как сохранить и сберечь наше государство, которое мы унаследовали от наших предков и которое должны как самобытную идентичность передать будущим поколениям", — заявил Клаус.

Выход - слишком серьезный шаг Напомним, что сегодня Еврокомиссия решила запустить процедуры, которые могут обернуться введением санкций против Чехии, Польши и Венгрии, так как эти страны нарушают договоренности о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"На сегодня, как мне известно, только 12 человек из числа беженцев нашли пристанище в Чехии. Да, Чехия, а также Словакия, Румыния и Венгрия не согласны с тем проектом квот, которые были определены Брюсселем. Не согласны с тем, что квоты были определены без учета специфики каждой страны, их отношения к беженцам, к безопасности. С выходом Великобритании все недовольство Евросоюзом всколыхнулось, и такого рода противоречия, как сейчас, обострятся и дальше, приведя к крайней точке, в которой нужно будет вести разговор о выходе из ЕС", - сказал эксперт.

Брюссель должен учитывать интересы всех стран, тем более что эти дискуссии и обострения дадут возможность высказывать позицию несогласия и другим некрупным и не влиятельным странам-членам ЕС. Впрочем, отметил Кошкин, разговоры о выходе из Евросоюза и реальный выход - слишком удаленные друг от друга этапы: "Надо понимать, что выход - это серьезный шаг и по силам он лишь крупной, развитой державе, как та же Британия".

Что касается нынешней ситуации, она, по мнению политолога, зависнет, так как Брюсселю невыгодно сейчас накалять обстановку. Через три месяца вопрос снимется с повестки дня и будет переформатирован. Экономические рычаги

Итог таков: Чехия, Словакия, Румыния и Венгрия отстояли свои позиции. Брюссель на них не давит, за исключением отдельных колкостей.

"Думаю, проект распределения беженцев спустят на тормозах, однако в своей новой редакции он окажется более жестким, будет завязан на экономических рычагах", - сказал Андрей Кошкин. Чтобы заставить страны принять участие в приеме беженцев, одних политических лозунгов недостаточно, пояснил эксперт.

«Если страны ЕС не принимают условное количество беженцев, то за каждого непринятого человека им грозит примерно 10 тысяч евро штрафа. Но процесс затрудняется еще и в связи с тем, что две страны из Вышеградской группы обратились в Европейский суд в Люксембурге. Они считают механизм принятия решений противоречащим договоренностям в рамках ЕС...В настоящее время дело разбирается, и оно может разбираться еще достаточно долго. К тому же надо иметь в виду, что соглашение о квотном приеме беженцев, на которое ссылается Еврокомиссия, было подписано в сентябре 2015 года и имело временной срок на два года. В этом сентябре оно истекает, и продлить его нет никакой возможности, оно перестает действовать», - сказал Топорнин.