Украина на перепутье: что ждет Донбасс после спецоперации

Первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук 14 июня рассказал: "АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром согласно нормам закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ . У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших Вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения".

В этот же день госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США не хотят приковывать себя к минским договоренностям, украинский конфликт можно урегулировать и другим путем. А президент Украины Петр Порошенко призвал полностью адаптировать военную медицину на Украине под стандарты НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов полагает, что боевые действия на Донбассе давно переросли по продолжительности и масштабам формат антитеррористической операции и необходимо законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования "против гибридной агрессии со стороны России". Монолог Турчинова звучит как неприкрытая угроза.

И даже Организация Объединенных Наций озабочена вероятностью резкого роста военных действий в Донбассе.

Жители в пострадавшем во время обстрела поселке Старомихайловка Донецкой области

В Вашингтон за инструкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил предстоящую встречу американского и украинского президентов, а также обозначил повестку: давление на Россию по Минским соглашениям и предоставление международному сообществу "доступа к оккупированному Крыму".

Ранее Климкин уже анонсировал грядущее давление США на Россию в процессе урегулирования в Донбассе и некие "очень интересные идеи". При этом украинский министр отмечал, что обсуждал с Трампом не только экономические рычаги давления и санкции. Возможно, речь идет о военных мерах, но это как-то не вяжется с резким сокращением американской финансовой помощи Украине. Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 миллионов долларов, в итоге сумму сократили до 177 миллионов. Высадка в Донбассе американских морских пехотинцев выглядит маловероятной.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Полагаю, всей мировой общественности понятно: Украина находится в военно-политическом тупике, и Порошенко не собирается выполнять Минские соглашения. Американский журнал Foreign Policy еще в прошлом году опубликовал пошаговую инструкцию по развенчанию украинских олигархов, ибо они — "самая большая проблема". Американцы традиционно переоценивают действенность демократических механизмов на Украине. Как бы то ни было, украинский проект требует от США хотя бы символического завершения. И велика вероятность, что в Вашингтоне Петра Порошенко "попросят на выход из Минска" и предложат иные варианты урегулирования проблемы Донбасса.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Киев и Москва должны иметь возможность урегулировать конфликт на востоке Украины вне рамок минских договоренностей. Выступая на слушаниях в конгрессе, глава американской дипломатии заявил, что администрация Белого дома не хочет "быть прикованной наручниками к Минску", и дал понять, что США могут отойти от Минских соглашений, чтобы положить конец столкновениям на Украине.

Зная, куда могут завести благие намерения Белого дома, предусмотрительный Петр Порошенко оперативно заявил о нецелесообразности прекращения антитеррористической операции в Донбассе: "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной". И добавил, что поручил разработать законопроект по возвращению Донбасса под контроль киевских властей. Дела идут, контора пишет, а касса деньги выдает.

Парубий из Пентагона

Суть конфиденциальных переговоров украинской стороны в Пентагоне относительно поставок на Украину американского летального оружия "засветил"в эфире одного из украинских телеканалов председатель Верховной Рады Андрей Парубий: "Он (вопрос) не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым… Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США".

Сегодня советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев обязательно "освободит" неподконтрольные ему территории Донбасса, после чего правоохранители обязательно будут их "зачищать". Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил: "Россияне боятся, что украинская армия двумя ударами вынесет их с Донбасса" И выразил уверенность, что ВСУ могли бы выйти к российской границе за пять-шесть дней, если бы не минские договоренности.

В мае в зону конфликта в Донбассе была отправлена партия танков Т-80. В апреле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинским силовикам следует быть готовыми к "возвращению" Донбасса.

Украинские танки Т-80

Подобные функционеры и инициативы подталкивают Порошенко не к завершению операции, а к возобновлению активных боевых действий и введению военного положения. Впрочем, применяется более удобный термин — "гибридная война". Не объявлять же Российской Федерации войну реальную, а то получится как в 1812-м или как в 1945-м.

С другой стороны, если статус неподконтрольных территорий Донбасса киевская власть иезуитским образом переформатирует в территории оккупированные, это позволит снять с Украины финансово-экономическую ответственность за Донбасс (и делегировать ее России). Здесь многое зависит от позиции Вашингтона, однако дарящий мозги волшебник живет в другой стране (Oz). И, вероятнее всего, Порошенко вернется к Минским соглашениям.

Путь к миру

Очевидно, после каких-либо уступок Киеву на Донбасском направлении взоры и усилия украинских "ястребов" сразу обратятся в сторону российского Крыма (и США поддерживают крымские иллюзии Украины). Это ясно всем, поэтому не стоит искать варианты урегулирования за чужой счет или перекладывать ответственность больной головы на здоровую. Реальной альтернативы Минским соглашениям не существует.

МИД России не раз подчеркивал, что разрешить конфликт в Донбассе без участия ЛНР и ДНР невозможно. Москва не намерена выводить переговоры по Донбассу за рамки "Минска-2". В Кремле заявили, что только Киев может прекратить внутриукраинский конфликт — войну в Донбассе. И многие на Западе принимают эти аксиомы.

Британская газета The Guardian еще в начале 2014 года диагностировала: "Первопричина кризиса на Украине — это фашисты, олигархи и западная экспансия… Опасность разрастания конфликта (а ведущие политические деятели уже предупреждают о гражданской войне) вполне серьезна… Лишь сами украинцы смогут преодолеть свой кризис. А продолжающееся внешнее вмешательство опасно и провокационно".

"Дети Майдана" в апреле 2014 года к мудрым советам не прислушивались и, опьяненные вседозволенностью, начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР (республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года). По данным ООН, жертвами конфликта стали уже свыше 10 тысяч человек.