Почему Украина готова прервать режим АТО в Донбассе и ввести военное положение

В Киеве строят планы по отмене режима «антитеррористической операции» в Донбассе, чтобы прибегнуть к новому формату силовых действий. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова и премьера Владимира Гройсмана, Россия ведёт «гибридную войну» против Украины. Чтобы противостоять этому, политики готовятся ввести в стране военное положение. В рамках «особого режима» власти смогут закрывать неугодные политические партии и СМИ, а также жёстко пресекать любые акции протеста. RT разбирался вместе с экспертами, зачем украинское руководство пытается представить конфликт на юго-востоке как противостояние российской угрозе.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовится к завершению «антитеррористической операции» в Донбассе. Вместо этого планируется перейти к новому формату ведения «гибридной войны» с Россией. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил секретарь СНБО Александр Турчинов

Альтернативой АТО является объявление военного положения, пояснил Турчинов.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но чётко, на законодательном уровне, определить основы государственной политики по их освобождению», — заявил он, добавив, что новая политика предполагает предоставление главе государства права применять армию против российской «гибридной агрессии».

По мнению секретаря СНБО, в зоне конфликта украинские власти должны организовать оперативный штаб для командования не только ВСУ, но также военно-гражданскими администрациями.

Формат АТО изжил себя, заявил Турчинов. По его мнению, объявление на Украине военного положения «только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории».

По словам Турчинова, новый формат борьбы с самопровозглашёнными республиками Донбасса будет закреплен в законопроекте «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Работой над конкретными предложениями должны заняться эксперты. Немирное небо Донбасса

Смена стратегии украинским СНБО идёт на фоне обострения ситуации в Донбассе. 7 июня Вооружённые силы Украины попытались прорвать линию обороны ЛНР, открыв массированный огонь из тяжёлой артиллерии по ряду населённых пунктов республики. Правда, эта атака украинской армии была успешно отбита бойцами Народной милиции ЛНР. Параллельно ВСУ продолжает наносить удары по жилым кварталам Донецка, а также по пригородам столицы ДНР. В частности, в ночь на 13 июня от снарядов ВСУ погибли двое мирных жителей Петровского района Донецка — сын и мать. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителей местной администрации.

Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов в беседе с RT отметил, что Киев, очевидно, не собирается соблюдать режим перемирия и продолжает попытки разрешить спорный вопрос военным способом. По мнению эксперта, украинская сторона изначально не проявляла стремления к миру: представители Киева садились за стол переговоров только вынужденно, после крупных военных поражений, как, например, под Иловайском и Дебальцево.

Для полноценного прекращения боевых действий необходим политический компромисс. Такой вариант заложен в условиях Минских соглашений — Киев должен провести децентрализацию государства, предоставив широкие полномочия регионам.

Однако эта идея сразу же натолкнулась на жёсткую реакцию украинских националистов, объявивших план по децентрализации Украины «предательством». В результате рассмотрение законопроекта о внесении поправок в Конституцию Украины было отложено на неопределённый срок. Как заявил в 2016 году президент Пётр Порошенко , власть вернётся к рассмотрению этих поправок только после того, как в Донбассе установится продолжительное перемирие. Таким образом, регулярные обстрелы ВСУ территорий ДНР и ЛНР не только препятствуют прекращению военных действий, но и блокируют политическое урегулирование.

«Кровавый пастор»

Александр Турчинов, успевший за свою долгую политическую карьеру поработать на посту исполняющего обязанности президента, председателя Верховной рады , а также главы СБУ (ещё в 2005 году), считается настоящим «ястребом» украинской политики. Турчинов отстаивает исключительно силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе, за что заслужил прозвище «кровавый пастор».

Именно Турчинов в 2014 году подписал указ о начале так называемой «антитеррористической операции» против жителей Донбасса, заявивших о своих политических правах. Хотя Киев вполне мог вместо уничтожения мирного населения вступить с Донецком и Луганском в диалог и избежать кровопролития.

В апреле 2014 года он призвал ВСУ «метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток». Печальные события последних лет не заставили Турчинова скорректировать свою позицию.

Также секретарь СНБО утвердил экономическую блокаду Донбасса, легализовав таким образом действия украинских радикалов, перекрывших ранее сообщение с ДНР и ЛНР.

Кроме того, Турчинов выступает за скорейшее введение визового режима с Россией.

Все действия СНБО направлены сегодня на дальнейшее разжигание вооружённого конфликта в Донбассе. Совет обладает большими полномочиям, значительно расширенными в 2014 году. Ведомство может принимать решения по вопросам объявления войны, всеобщей мобилизации, а также по введению чрезвычайного или военного положения.

Следует отметить, что важным условием военного положения является запрет на внесение любых изменений в Конституцию Украины. О введении военного положения Александр Турчинов говорит давно, ещё летом 2016 года он предлагал рассмотреть этот вопрос. Если СНБО добьется этого, исполнение Минских соглашений будет окончательно заблокировано.

В соответствии с украинским законодательством, после того как СНБО инициирует введение в стране военного положения, соответствующий указ должен подписать глава государства. Кроме того, решение должно быть одобрено Радой.

Кроме запрета на изменение Основного закона страны, режим военного положения предполагает введение трудовой повинности для населения, а также нормированное обеспечение продовольствием. Политические партии и СМИ, неугодные властям, могут быть закрыты на законных основаниях, если государство находится в состоянии войны.

13 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о ведении «гибридной войны» со стороны России. Проявлением «гибридной активности» Москвы политик счёл обвинения в том, что ВСУ нарушает режим перемирия и обстреливает населённые пункты Донбасса. Кроме того, Гройсман в очередной раз заявил о присутствии в регионе российской армии.

«Давайте будем честными: рассказ о «повстанцах» и что это «восставшие местные жители Донбасса» в Москве был создан для того, чтобы скрыть роль России в конфликте. Незаконные вооружённые формирования на Донбассе являются в значительной части обученным персоналом войск Российской Федерации и российскими наёмниками», — поведал украинский премьер в интервью хорватскому изданию Jutarnji Vijesti.

Особый инструмент

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков считает, что целью инициативы Турчинова является изменение статуса донбасского конфликта.

«В глазах общественности ситуация должна из гражданской войны превратиться в войну с Россией, после введения военного положения акцент будет перенесён на внешнего противника, — отметил эксперт в интервью RT. — Терминология «антитеррористической операции» подразумевает, что конфликт с ДНР и ЛНР носит внутренний характер. А Киев заинтересован в том, чтобы создать публичное мнение, каким-то образом компрометирующее Россию».

Поляков полагает, что таким образом Киев рассчитывает повлиять на внутриполитический контекст, произвести впечатление на радикальных украинских националистов, которые жаждут ещё большего усугубления конфронтации с Москвой. А с другой стороны, это политическое послание будет адресовано внешнему миру.

«На фоне снижения поддержки со стороны Запада Киев нуждается в том, чтобы поднять конфликт до уровня войны с Россией. Разумеется, на практике никаких шагов военного характера Украина против РФ предпринимать не станет — это было бы самоубийственным решением. Но к милитаристской демагогии Киев прибегает очень активно. Впрочем, вряд ли такое «повышение ставок» встретит понимание в Европе», — добавил Поляков.

Многие жители Украины недовольны затянувшейся войной с Донбассом. Согласно результатам опроса, проведённого в декабре прошлого года Киевским международным институтом социологии для общественной организации «Детектор медиа», в западных регионах Украины вину за продолжение войны на власть возлагают 26,8% респондентов. Ещё 65,5% опрошенных уверены в том, что продолжение конфликта выгодно только правительству и олигархам. Народ устал от войны и экономического кризиса, а радикальные националисты составляют меньшинство. Впрочем, и в националистической среде действия Петра Порошенко давно не вызывают особого восторга.

Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов считает, что возможное объявление военного положения на Украине направлено в большей степени даже не против ДНР и ЛНР, а против украинского населения: «Введение военного положения, конечно, негативно скажется и на положении Донбасса. Впрочем, Киев всё равно не намерен исполнять Минские соглашения и лишь ищет поводы, чтобы обвинить в срыве перемирия Москву и ополчение народных республик. Однако главная цель этой инициативы — подготовить общественное мнение к готовящемуся ограничению прав и свобод граждан».

«Выборы уже довольно скоро, а рейтинг Петра Порошенко очень низкий, порядка 80% украинцев не доверяют президенту и негативно оценивают его деятельность. Спекулируя «гибридной войной», которую якобы ведёт Россия, Киев сможет любые проявления протеста со стороны собственного населения объявлять проявлениями «российского влияния» и подавлять их военными методами. Даже если это будут пикеты против роста тарифов ЖКХ, например», — подвёл итог Денис Денисов.