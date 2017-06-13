Главу Пентагона шокировал низкий уровень боеготовности армии США

Министр обороны США отставной генерал Джеймс Мэттис , выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США , признался, что его шокировали последствия секвестрации бюджета для американской армии. «Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон , и был потрясен состоянием нашей боеготовности», - заявил Мэттис, передает ТАСС

По его словам, ни один враг не нанес большего ущерба армии США, чем секвестр бюджета. Мэттис также заявил, что для решения проблемы «потребуются годы растущего финансирования (ВС) и стабильных бюджетов».

Мэттис попросил у Конгресса разрешение закрывать «ненужные» военные базы в США, а на сэкономленные деньги покупать самолеты, вертолеты или атомные подводные лодки. Речь идет как минимум о 2 млрд долларов. Последний раз США предпринимали такой шаг в 2005 году.

Также в мае сообщалось, что в проекте бюджета агентства Пентагона по ПРО предлагается в 2018 финансовом году на 379 млн долларов увеличить средства на программу противоракетной обороны.