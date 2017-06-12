Генпрокуроры Вашингтона и штата Мэриленд подали иск против Трампа

Генеральные прокуроры американского города Вашингтон и штата Мэриленд подали иск в отношении президента США Дональда Трампа , обвинив его в том, что он нарушил конституцию страны, не прервав связи с бизнесом после вступления на пост главы государства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

По данным агентства, иск подан в суд американского штата Мэриленд. Как заявили генеральные прокуроры Вашингтона и Мэриленда Карл Расин и Брайан Фрош, иск подан в связи с тем, что Трамп продолжает участвовать в операциях с имуществом и другим образом "вовлечен" в бизнес, что может быть признано конфликтом интересов по конституции США.

"Конфликты интересов с участием президента угрожают нашей демократии", — заявил Фостер журналистам после подачи иска. "Мы не можем признать продолжающиеся нарушения конституции со стороны президента и игнорирование прав американского народа как новый приемлемый статус-кво", — добавил он.

Ранее газета Washington Post сообщила, что прокуроры подозревают Трампа в том, что он нарушил антикоррупционные статьи конституции и "получал миллионы от иностранных правительств" после вступления в должность президента США. По данным издания, генпрокуроры обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в прошлом году недалеко от Белого дома.

Как сообщается, посольство Кувейта проводило мероприятие в данной гостинице, хотя изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons. С момента инаугурации Трампа Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в гостинице.

Это первый иск подобного содержания государственных структур в отношении президента, заключила газета. Данный иск может "открыть новый фронт для Трампа", который уже столкнулся с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о "связи" приближенных Трампа и российского правительства во время президентской кампании 2016 года, наличие которой опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.