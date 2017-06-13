Daily Mail назвала Крым российским

Британская Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, который газета "признала" российским.

"Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", — говорится в материале.

​Снаряд весом в одну тонну был уничтожен 8 июня.

Опасную находку идентифицировали как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа "LMB". Предположительно, самолеты люфтваффе сбросили ее в первых авианалетах на Севастополь в июне 1941 года.

Поскольку снаряд находился рядом с городом и подводным газопроводом, специалистам пришлось отбуксировать его в открытое море. Подорвали мину с помощью современной робототехники.