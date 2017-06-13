Украина осталась без газовых дивидендов

Хозяйственный суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства минюста Украины о взыскании дивидендов за 2016 год с компании «Газтранзит», которая относится к российскому «Газпрому» . Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

«Суд пришел к выводу о том, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31.05.2017 перечень акционеров «Газтранзит», имеющих право на получение дивидендов за 2016-й, не определен», — уточняется в документе.

Ходатайство было подано по иску Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» о монополии. Ранее на Украине в рамках этого дела были арестованы акции «Газтранзит».

В настоящее время сумма претензий Киева составляет $7,1 млрд. Половину суммы составляет собственно штраф, половину — пени за неуплату, а также исполнительный сбор.

Штраф был наложен по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который еще в 2015 году провел расследование, в результате которого российский газовый холдинг был признан монополистом на рынке транзита газа.

«Газпром» в ответ выразил крайнее удивление, указав,что монополистом быть не может, так как коммерческую деятельность на территории Украины не ведет. АМКУ ранее пояснял, что претензии связаны с объемами транзита, которые в последние несколько лет были значительно меньшими, нежели прописано в действующем контракте.

Российская компания неоднократно пыталась оспорить решение в украинских судах, но в итоге было принято постановление о том, что сумма претензий должна быть взыскана с «Газпрома» в принудительном порядке.

Как ранее писала «Газета.Ru» Стоимость активов «Газпрома» на Украине оценивается лишь в $10 млн. Фактически речь идет о компрессорной станции Тарутино. По оценке сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича , все имущество «Газтранзита» можно оценить примерно в $20 млн. «Газпрому» принадлежит 40% «Газтранзита», 40% акций ОАО «ЮжНИИГипрогаз», ООО «Газпромсбыт Украина». По словам Марунича, общая стоимость всех этих активов не превышает $10 млн. Причем НИИ вообще находится в Донецке, так что арестовать его Киеву будет весьма проблематично. А та же КС Тарутино, по которой российский газ идет транзитом в сторону Балкан и Турции, в случае прекращения поставок со стороны РФ потеряет всякую ценность.

В конце мая замглавы юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец в ходе общения с инвесторами сообщил, что холдинг разрабатывает «меры по обжалованию уже принятых решений Украины в международных инстанциях».

По словам Кузнеца, Антимонопольный комитет Украины наложил штраф за те нарушения, которые, как считает «Газпром», он никогда не совершал. «Мы не являемся монополистами на рынке транзитных услуг Украины, мы вообще не ведем никакой деятельности на этой территории», — напомнил представитель компании.

Параллельно Киев и «Газпром» судятся по другому вопросу - штрафам по договорам на поставки российского газа по принципу take-or-pay. «Газпром» требует с Украины оплаты штрафа за недобор газа, Киев — пересмотр цен и возвращение денег якобы переплаченных за российские углеводороды.

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по разбирательству в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. о возможности пересмотра цен. Киев уже начал праздновать победу, однако «Газпром» предостерег от поспешных выводов, напомнив, что данное решени является промежуточной стадией арбитражного процесса. «Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», — подчеркивалось в релизе холдинга.

Киев намерен удовлетворить свои претензии к «Газпрому» за счет зарубежных активов российской компании, заявил 1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко . По его словам, украинские власти сознают, что принадлежащих «Газпрому» активов на 172 млрд грн (именно такова сумма претензий) на территории Украины просто нет.

Он пообещал, что Киев будет «двигаться в другие страны, где есть активы и соответствующие денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений, и в будущем международных решений о взыскании с «Газпрома» задолженностей».

По словам министра, украинская сторона разработала механизмы абсолютно легального взыскания средств и другого имущества, в том числе и через правовую помощь и сотрудничество с третьими странами.

В Европе у «Газпрома» есть финансовые счета и доли в газохранилищах. «Кроме того, компания владеет дистрибьютером Wingas в Германии, — рассказывает глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов . — Но главное — это доли в газопроводах. OPAL и NEL в Германии и 48% в польском участке газопровода «Ямал – Европа».

Именно последний, по мнению Симонова, является наиболее вероятной целью для ареста и конфискации. «Сложно представить, что по запросу Украины будет арестовано имущество «Газпрома» в Германии, — отмечает глава ФНЭБ. — А Варшава уже неоднократно выступала на стороне Киева против Москвы».

Помимо того, что Польша периодически протестует против проекта газопровода «Северный поток – 2», который угрожает в первую очередь именно Украине, поляки требовали от «Газпрома» как раз продажи его доли в OPAL и «Ямал – Европа».

По словам Симонова, Украина проводит агрессивную политику, нацеленную на втягивание «Газпрома» в открытый конфликт. В частности, арест акций «Газтранзита», по словам главы ФНЭБ, был чистой провокацией. Впрочем, пока эта политика дискредитирует именно Украину.

«Но если будет арестовано имущество «Газпрома» в Польше, это будет означать объявление войны, — предупреждает Симонов. — И в этом случае нельзя исключать уже арестов польского и украинского имущества Россией».

Украина с конца 2015 года не закупает российский газ, который обеспечивал более половины украинского спроса. Сейчас «Нафтогаз» закупает газ по реверсу из Европы. Причем как минимум частично газ в этих объемах — все из той же России, европейские трейдеры продают неиспользованные остатки.

«Газпром» неоднократно выражал обеспокоенность сложившейся ситуацией: по мнению российской компании, при такой схеме в случае нехватки газа на Украине может возникнуть угроза транзита. Киев, в свою очередь, много раз заявлял о надежности Украины как транзитера и, действительно, пока ни разу не нарушал транзитных договоренностей.

В конце прошлой недели советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Украина намерена начать закупки газа из Норвегии.

«Прямой поток норвежского газа на Украину — теперь реальность, начиная с 2022 года, — сообщил Белявский. — Нам осталось только построить интерконнектор (речь идет о газопроводе до Польши. — «Газета.Ru»). Осенью должны начаться закупки труб».

Украина не только не хочет покупать российский газ, что было бы выгоднее, но и пытается препятствовать российским газопроводным проектам, предназначенным для обеспечения европейских потребителей.

Речь идет о трубе «Северный поток – 2» (мощность — 55 млрд кубометров), которая должна быть проложена через Балтийское море параллельно уже действующему первому «Северному потоку» до побережья Германии.