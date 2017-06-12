Себастьян Роблин. Гордость и сила Америки, авианосный флот США, может быть быстро уничтожен в случае военного конфликта с Россией или Китаем, считает обозреватель The National Interest

Авианосцы - наглядный символ американской военной мощи. К 10 кораблям типа Nimitz недавно присоединился первый авианосец нового поколения Gerald Ford: он несет на 10 самолетов больше и напичкан высокими технологиями. Каждый авианосец шествует по морям в сопровождении солидного эскорта: пара ракетных крейсеров, стая эсминцев, подводные лодки. Появляясь у чужих берегов, такая армада не только внушает почтение, но и позволяет США вести военные действия вдали от своих баз - что и было продемонстрировано на Ближнем Востоке, Балканах и в Ливии. Однако при столкновении с более серьезным противником авианосцы могут превратиться в доступные и очень дорогие плавучие мишени, пишет издание.

Проблема авианосцев в том, что для участия в боевых действиях им необходимо приблизиться к берегу, поскольку радиус действия палубной авиации немногим превышает тысячу километров. А дальность полета китайской противокорабельной баллистической ракеты DongFeng-21D 1450 км. Ее боевые блоки способны маневрировать в полете, получая данные с разведывательных спутников серии Yaogan, а мощности и точности одной ракеты достаточно, чтобы отправить на дно любой авианосец. DongFeng базируются на мобильных пусковых установках, найти и обезвредить их непросто. Несколько лет назад Пентагон заявил, что среди китайских военных разработок наибольшие опасения вызывают ракеты DF-21 и истребитель J-20.

Смертельную опасность представляют подводные лодки, способные нападать на авианосцы гду угодно. Во время Второй Мировой войны несколько кораблей этого класса погибли от атак субмарин, а с тех пор возможности подводного флота возросли многократно. Например, российским атомным субмаринам проекта 949 "Антей" нет необходимости приближаться к авианосному ордеру с риском быть обнаруженными. Их главное оружие, крылатые ракеты П-700 "Гранит" летают на 600 километров, а запускать их можно из-под воды. "Граниты" атакуют стаей: к кораблям они подходят на очень малой высоте и большой скорости, распределяют цели и одновременно атакуют их с разных сторон, ставя перед корабельной ПВО практически невыполнимую задачу. Каждая "Антей" несет по 24 ракеты.

Еще большую проблему для противовоздушной обороны авианосных ордеров создают противокорабельные ракеты нового поколения. Российский "Циркон" на испытаниях разогнался до 7000 километров в час - техники, способной перехватить ракету на такой скорости, на данный момент просто не существует.

"Во время войны за Фолклендские острова британские авианосцы Hermes и Invincible спасло лишь чудо, - пишет Роблин. - Оба корабля были поочередно атакованы аргентинской подлодкой, оставшейся незамеченной, но ее торпеды отклонились от курса и прошли мимо. ВВС Аргентины бомбардировали авианосцы, но бомбы не взорвались. Один из кораблей оказался поврежден выпушенной с самолета ракетой Exoset, но таких ракет у Аргентины было всего пять. Будь у аргентинских военных побольше современных боеприпасов, война за острова могла бы кончиться не так радужно".

Однако Россия и Китай - не Аргентина, мощного высокоточного орудия у них хватит больше чем на пару авианосцев, резюмирует автор статьи.