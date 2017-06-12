Трамп сходил на чужую свадьбу во время визита в свой гольф-клуб

Президент США Дональд Трамп посетил свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе.

Как сообщает CNN, гости не знали о присутствии Трампа в гольф-клубе, пока сотрудники Секретной службы не прервали церемонию, чтобы обезопасить территорию для прихода американского лидера.

В итоге президент США не только поздравил Кристен Пятковски и Такер Глэдхилл со свадьбой и сделал несколько фото, но и подписал несколько шляп, написав свою фирменную фразу «Сделаем Америку снова великой».

Всё это происходило под скандирование толпы «США».