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Трамп сходил на чужую свадьбу во время визита в свой гольф-клуб
Президент США Дональд Трамп посетил свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе.
Как сообщает CNN, гости не знали о присутствии Трампа в гольф-клубе, пока сотрудники Секретной службы не прервали церемонию, чтобы обезопасить территорию для прихода американского лидера.
В итоге президент США не только поздравил Кристен Пятковски и Такер Глэдхилл со свадьбой и сделал несколько фото, но и подписал несколько шляп, написав свою фирменную фразу «Сделаем Америку снова великой».
Всё это происходило под скандирование толпы «США».
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