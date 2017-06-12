Меланья Трамп с сыном официально переехали в Белый дом

Первая леди США Меланья Трамп и её сын Бэррон официально переехали в Белый дом.

Об этом жена президента США Дональда Трампа сообщила в своём Twitter.

«С нетерпением ждем воспоминаний, которые мы сделаем в нашем новом доме! #День переезда», — написала она, сопроводив сообщение фотографией Монумента Вашингтона, как видно из красной комнаты в Белом доме.

Ранее сообщалось, что супруга американского лидера Дональда Трампа вместе с их сыном может переселиться в Вашингтон 14 июня.