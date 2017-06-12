Больше половины французов не пришли на парламентские выборы

Больше половины французских избирателей не пришли голосовать в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата), который прошел в воскресенье, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон

"Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать. Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса", — заявил Коллон в своем выступлении перед журналистами.