В Латвии перевернулась автоцистерна американской армии

В воскресенье вечером на Даугавпилсском шоссе, неподалеку от Кегумса перевернулась военная автомашина американской армии, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

Ogresgala pag uz autoceļa A6 apgāzusies ASV konvoja degviel.cisterna.Cietušo nav,degviela nav noplūdusi.Uz vietas strādā atbildīgie dienesti — NBS (@Latvijas_armija) 11 июня 2017 г.

"ДТП произошло около 17:30 на 45-м километре шоссе Рига-Даугавпилс. По данным НВС, перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники. В результате ДТП никто не пострадал, утечки топлива также удалось избежать", — пишет портал.

Движение на этом участке шоссе было на некоторое время блокировано в обоих направлениях, затем возобновлено по одной полосе. На месте работают сотрудники ответственных служб.

НВС призывает водителей в воскресенье вечером объезжать участок, на котором произошла авария.