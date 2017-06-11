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В Забайкалье перевернулся автобус, есть жертвы [date]
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В Латвии перевернулась автоцистерна американской армии

В Латвии перевернулся американский грузовик
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В воскресенье вечером на Даугавпилсском шоссе, неподалеку от Кегумса перевернулась военная автомашина американской армии, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.
"ДТП произошло около 17:30 на 45-м километре шоссе Рига-Даугавпилс. По данным НВС, перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники. В результате ДТП никто не пострадал, утечки топлива также удалось избежать", — пишет портал.
Движение на этом участке шоссе было на некоторое время блокировано в обоих направлениях, затем возобновлено по одной полосе. На месте работают сотрудники ответственных служб.
НВС призывает водителей в воскресенье вечером объезжать участок, на котором произошла авария.
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