В Иране заявили о наличии доказательств поддержки ИГИЛ со стороны США

Замначальника штабов иранской армии Мостафа Изади заявил, что у Ирана есть доказательства того, что Соединенные Штаты Америки напрямую оказывают поддержку ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации), передает агентство Fars

«Как ранее заявлял верховный лидер исламской революции аятолла Хомейни, мы обладаем документами и информацией, которая свидетельствует о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения (ИГИЛ) в регионе», - сообщил Изади. До этого спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Соединенные Штаты Америки спонсируют экстремистов из ИГИЛ и сами являются «самой большой террористической группировкой ИГИЛ».