Госпогранслужба отчиталась о въехавших в ЕС украинцах

Госпогранслужба Украины заявила, что безвизовым режимом с ЕС уже воспользовалось около 600 граждан.

«Сегодня граждане Украины начали пересекать границу в рамках безвизового режима. Уже в первые часы действия новых правил государственную границу Украины с биометрическими паспортами и без виз пересекли почти 600 наших соотечественников», — говорится в сообщении

Подчеркивается, что вместе с погранслужбой работают представители Европейского агентства по безопасности внешних границ FRONTEX

Напомним, сегодня в полночь вступил в силу безвизовый режим Украины со странами Евросоюза.