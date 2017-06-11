Порошенко поздравил украинцев стихами русского поэта

Президент Украины заявил, что предки украинцев мечтали о безвизовом режиме с Европой и процитировал русского поэта, поздравляя граждан в Киеве.

Петр Порошенко обратился к присутствующим на Европейской площади, где состоялся концерт со словами: «Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков», сообщает пресс-служба президента

Порошенко также процитировал строки Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

По словам Порошенко, он уверен в окончательном разрыве Украины с Российской Империей и торжестве «украинского демократического мира».