Американцы вышли на демонстрации против законов шариата

В ряде американских городов состоялись демонстрации против распространения законов шариата на территории США. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Как сообщает Associated Press подобные демонстрации прошли в более чем 20 городах, включая Сиэтл, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Бернандино (Калифорния).

Агентство также указывает, что имели место контр-протесты. По центру Сиэтла прошли демонстранты, державшие большой плакат «Сиэтл на стороне наших мусульманских соседей». В результате вспыхнувшей стычки между участниками двух мероприятий, три человека были задержаны.