Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США по итогам стартовавшего референдума

На архипелаге Пуэрто-Рико, находящемся в Карибском море, начался референдум. На нем планируется решить дальнейшую судьбу свободно присоединившейся к США территории.

За вхождение в состав США в качестве 51-го штата выступает правящая партия. Они предполагают, что таким путем удастся решить финансовые трудности.

Второй вариант подразумевает сохранение прежнего статуса, а третий - проведение дополнительного тура голосования в октябре, где жители смогут проголосовать за полную независимость Пуэрто-Рико.