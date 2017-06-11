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Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США по итогам стартовавшего референдума
На архипелаге Пуэрто-Рико, находящемся в Карибском море, начался референдум. На нем планируется решить дальнейшую судьбу свободно присоединившейся к США территории.
За вхождение в состав США в качестве 51-го штата выступает правящая партия. Они предполагают, что таким путем удастся решить финансовые трудности.
Второй вариант подразумевает сохранение прежнего статуса, а третий - проведение дополнительного тура голосования в октябре, где жители смогут проголосовать за полную независимость Пуэрто-Рико.
При этом волеизъявление граждан не означает окончательного решения. Оно станет лишь рекомендацией для Конгресса США, который вправе отклонить решение.
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