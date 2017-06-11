Частный самолет Дженнифер Лоуренс экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Частный самолет оскароносной американской актрисы Дженнифер Лоуренс совершил аварийную посадку. По данным The Hollywood Reporter, экстренное приземление вызвано отказом одного из двигателей во время полета.

Как сообщает издание, самолет направлялся направлялся из Луисвилла (родной город актрисы). После поломки двигателя экипаж принял решение посадить судно в аэропорту Буффало. Во время приземления отказал и второй двигатель.

К счастью, экипаж и пассажиры не пострадали.