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СМИ сообщили о смерти главаря ИГИЛ
Фото: Ropi / ZUMAPRESS.com / globallookpres
По сведениям британских СМИ, ссылающихся на информированные источники в Сирии, лидер запрещенной в России террористической группировки Исламское государство Абу Бакр Аль-Багдади был убит в ходе авианалета в Сирии.
Как сообщает издание Mirror , Аль-Багдади был убит в ходе операции по освобождению от террористов города Ракка. По информации издания, в Ракке также был убит бывший иракский разведчик Айад Аль-Джумали, который являлся заместителем Аль-Багдади.
Ранее различные СМИ уже неоднократно сообщали о гибели или задержании главаря ИГ, однако он каждый раз опровергал эти сведения.
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