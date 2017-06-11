Полиция показала фальшивые пояса смертников лондонских террористов

Лондонская полиция опубликовала снимки фальшивых поясов смертника, которые несли на себе три террориста, устроившие нападения в британской столице 4 июня.

Как отмечают британские правоохранители, пояса террористы сделали из кожаных ремней и одноразовых бутылок, обмотанных изолентой.

Капитан Дин Хейдон, который ведет расследование этого теракта, отмечает, что ранее не встречался с такой тактикой у боевиков в Британии. У следствия есть разные версии насчет того, зачем террористы надели фальшивые пояса смертников. Предполагается, что таким образом они хотели защитить себя от выстрелов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Лондоне.