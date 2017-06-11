Джонсон назвал чушью публикацию о его желании стать премьером

Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал чушью публикацию в газете Mail on Sunday, в которой говорилось о его намерении заняться позицию премьер-министра страны. Об этом он написал в твиттере.

"Борис Джонсон готовится предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра, в то время как позиции Терезы Мэй на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьера. - "Газета.Ru" ) становятся все более хрупкими", - пишет газета.

В то же время другое издание - The Sunday Times - пишет, что пять британских министров подбивают Джонсона побороться за кресло главы правительства.

"[Публикация] Mail on Sunday - чушь. Я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работу", - написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Терезы Мэй и ее главный советник ушли в отставку.