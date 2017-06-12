Партия Макрона победила в первом туре парламентских выборов во Франции

В первом туре парламентских выборах во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика". Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Франции.

За кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44%.

Ранее сообщалось, что больше половины французов не проголосовали на парламентских выборах.